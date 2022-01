Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch, Trunkenheimtsfahrt

Backnang: Straße gequert - Unfall verursacht Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Skoda-Fahrer einen Feldweg bei Backnang und wollte die Weißmacher Straße geradeaus in Richtung Industriestraße queren. Hierbei schätzte er die Entfernung eines, aus Richtung Weissach heranfahrenden 21-jährigen BMW-Fahrers falsch ein und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 18000 Euro.

Fellbach-Oeffingen: In Tennis-Clubheim eingebrochen Im Zeitraum von Samstag, den 08.01.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 15.01.2022, 16:15 Uhr, brachen Unbekannte die Eingangstüre des Clubheimes der Tennisabteilung des TV Oeffingen auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Dort brachen sie eine Kasse auf, Diebesgut erbeuteten sie hierbei jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, welche hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Waiblingen: Alkoholisiert und zu schnell unterwegs - Führerschein weg Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer die "Alte Bundesstraße" in Waiblingen in Richtung Fellbach. Weil er hierbei sehr schnell unterwegs war, entschloss sich eine Polizeistreife zur Kontrolle des Fahrers und des BMWs. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestätigte sich beim nachfolgend durchgeführten Atemalkoholtest. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

