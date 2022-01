Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Mainhardt-Geißelhardt: Frontalzusammenstoß mit zwei schwerverletzten Personen

Am Samstagmittag gegen 13:16 Uhr befuhr ein 63-jähriger Opel Lenker die Öhringer Straße in Fahrtrichtung Geißelhardt. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal in eine entgegenkommenden 58-jährige Audi Lenkerin. Beide wurden schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 23.000 Euro beziffert. Der Rettungsdienst war mit 6 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr Mainhardt mit 4 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften. Ein zunächst geplanter Rettungshubschrauber konnte wetterbedingt nicht starten. Die Straße war bis ca. 15:50 Uhr komplett gesperrt.

