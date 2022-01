Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag zwischen 14:50 Uhr und 15:59 Uhr befuhr ein grauer Pkw mit SHA-Kennzeichen die Katharinenstraße in Schwäbisch Hall. Auf Höhe Hausnummer 5 wollte er links in eine Parklücke einfahren. Beim Parkmanöver stieß er gegen einen ordnungsgemäß geparkten grauen Opel Meriva und verursachte einen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalles, insbesondere der Fahrer eines schwarzen Pkw, welcher hinter dem Verursacher anhielt, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791400-555 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell