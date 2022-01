Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldungen für den Landkreis Schwäbisch Hall- Stand 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Fichtenberg: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr wollte eine 62-jährige VW-Fahrerin von der Landstraße 1050 aus Richtung Oberrot kommend in die Landstraße 1066 in Fahrtrichtung Gaildorf einbiegen. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Mazda-Fahrer, der die Landstraße 1060 von Gaildorf in Fahrtrichtung Backnang fuhr. Es kam zum Unfall. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8500,- Euro.

Rot am See: Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr befuhr eine 80-jährige Hyndai-Lenkerin die Landstraße 1040 in Fahrtrichtung Rot am See. Die wurde von der Sonne geblendet und kam auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 41-jährigen Dacia-Lenkerin. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 9500,- Euro geschätzt.

