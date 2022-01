Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Bei Auffahrunfall überschlagen

Ellwangen: (ots)

Ein 23-jähriger Fahrer eines Opel Corsa befuhr am Freitag gegen 15 Uhr die Siemensbrücke in Richtung Haller Straße, als sich vor ihm der Verkehr bei einer dortigen Ampel zurückstaute. Er bemerkte die Gefahrensituation zu spät, wollte noch ausweichen, fuhr dennoch auf einen Pkw Mazda auf. Dabei kippte der Opel und landete auf dem Dach. Beim Aufprall wurde die 43-jährige Mazda-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos, bei denen Sachschäden in Höhe von ca. 14.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die Siemensbrücke komplett gesperrt.

