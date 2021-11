Polizei Hamburg

POL-HH: 211103-2. Zwei Zuführungen nach Verdacht des Einbruchdiebstahls in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.11.2021, vor 03:23 Uhr

Tatort: Hamburg-Eppendorf, Eppendorfer Landstraße und Hegestieg

Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) haben gestern in den frühen Morgenstunden in Eppendorf zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie sind verdächtig, unmittelbar zuvor einen Einbruch in einen Weinhandel und einen versuchten Wohnungseinbruch begangen zu haben.

In der Nacht zu Dienstag wurde eine Frau (65) im Eppendorfer Hegestieg darauf aufmerksam, dass ein Fremder von außen durch ihr angekipptes Badezimmerfenster griff und offenbar versuchte, es zu öffnen. Die Frau schloss daraufhin das Fenster und verständigte die Polizei. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Beamten zwei Männer, die sich in unmittelbarer Tatortnähe unter einem geparkten Auto liegend versteckten. Die beiden Tatverdächtigen, zwei georgische Staatsangehörige im Alter von 25 und 36 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Sie hatten Taschen bei sich, in denen die Polizisten mehrere Spirituosen, ein Tablet und Werkzeug auffanden. Da einige der aufgefundenen Gegenstände schnell einem Weinhandel in der Eppendorfer Landstraße zugeordnet werden konnten, suchte eine Streifenwagenbesatzung diesen auf und stellte fest, dass ein Fenster des Geschäfts offenbar aufgehebelt worden war.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen und führten die beiden Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Wohnungseinbrüche zuständigen Landeskriminalamt 19 (LKA 19 "Castle") geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die Festgenommenen auch für weitere Einbrüche als Tatverdächtige in Betracht kommen.

Ka.

