Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Auffahrunfall am Teiler B 14

B 29

Aalen (ots)

Eine Leichtverletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr am Teiler B 14 / B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund einer Fahrbahnverengung kam es im Bereich des Teilers zum Rückstau, was ein 51 Jahre alter Mercedes-Fahrer zu spät bemerkte und auf den vor ihm fahrenden VW einer 24-Jährigen auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor fahrenden VW eines 28-Jährigen aufgeschoben. Die 24-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell