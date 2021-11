Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: LKW Unfall - Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Sperrung der BAB 6 konnte in dem besagten Autobahnabschnitt mittlerweile wieder aufgehoben werden. Seit ca. 15:30 Uhr wird der Verkehr auf der Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Derzeit ist der Verkehrsdienst Mannheim noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

