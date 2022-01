Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Fahrzeugbrand & Auto beschädigt

Aalen (ots)

Remshalden: Vorfahrt missachtet

Rund 17.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen gegen 7:45 Uhr an der Kreuzung Untere Hauptstraße / Mittelquerspange. Eine 18-jährige Fiat-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 35 Jahre alten Audi-Fahrers, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Pkw im Kreuzungsbereich kam. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Leutenbach-Nellmersbach: Fahrzeugbrand

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Fahrzeugbrand am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in der Weilerstraße. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es im Motorraum des Opel Corsa zum Brand. Die Freiwillige Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Brand, konnte aber letztlich nicht mehr verhindern, dass am Pkw ein Totalschaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Fellbach: Auto mutwillig beschädigt

Ein in der Kleinfeldstraße geparkter Pkw Audi wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Wagens von der A bis zur C-Säule sowie an Karosserieteilen am Fahrzeugheck. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

