Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw zerkratzt, mit Drogen und Waffen im Auto unterwegs

Aalen (ots)

Oberrot: Spiegelstreifer - Unfallbeteiligter gesucht

Eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin war am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr auf der K2609 von Ebersberg in Richtung Wolfenbrück unterwegs. Auf dortiger Strecke kam ihr ein Ford-Fahrer entgegen und die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge streiften sich. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Der Fahrer des Ford entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallbeteiligten.

Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagvormittag 11 Uhr und Sonntagmorgen 00:45 Uhr einen im Kornberger Weg geparkten Audi, indem er diesen zerkratzte. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Frankenhardt- Unterspeltach: 11-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 6:45 Uhr wurde ein 11-Jähriges Mädchen bei einem Unfall in der Unterspeltacher Straße schwer verletzt. Das Mädchen war aus einem Omnibus ausgestiegen, welcher die Unterspeltacher Straße aus Richtung Jagstheim befahren hatte und wollte hinter dem Bus die Straße queren. Ein 42 Jahre alter VW-Fahrer, welcher die Unterspeltacher Straße in Richtung Jagstheim befuhr, passierte zunächst den Bus, anschließend kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Das Mädchen wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Satteldorf: Asphaltfräse vs. Tankstellendach

Ein 56-jähriger Fahrer eines Volvo-LKW mit Anhänger wollte am Donnerstag kurz nach 10:00 Uhr in der Marco-Polo-Straße auf ein Tankstellengelände einfahren. Auf dem Anhänger des LKW war eine Asphaltfräse geladen, deren Förderband eine solche Höhe hatte, dass dies am Dach der Tankstelle hängen blieb. An dem Dach entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Crailsheim: Mit Drogen und Waffen im Auto

Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Crailsheim einen Toyota einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dazu wurde das Fahrzeug an einem Parkplatz an der L2218 bei Maulach angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, wonach der 34-jährige Fahrer unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Ein erster Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Bei der Durchsuchung wurde neben einem Behältnis mit vermeintlichem Amphetamin auch verschiedene verbotene Gegenstände entdeckt, darunter Messer und ein Schlagstock. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Neben den Konsequenzen bzgl. seiner Fahrerlaubnis kommen auf den Mann auch noch Strafanzeigen wegen der verbotenen Gegenstände zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell