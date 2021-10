Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsserie in Gartenhäuser aufgeklärt

Gotha (ots)

Anfang November 2020 brach ein zunächst unbekannter Täter in mehrere Gartenhäuser in der Eisenacher Straße ein. Er entwendete hierbei vorwiegend alkoholische Getränke und Gegenstände des täglichen Bedarfs von geringem Wert, der Täter verursachte jedoch erhebliche Sachschäden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme sicherten Beamte des ID Gotha umfassende Spuren. Nach der Auswertung konnten die Taten einem 25-Jährigen zugeordnet werden. Dieser ist bereits wegen gleichgelagerter Sachverhalte im gesamten Bundesgebiet in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell