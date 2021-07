Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von 25.07.2021 auf 26.07.2021 wurde an einem Mercedes auf dem Mitfahrerparkplatz an der K9 eine hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten der oder die Täter zunächst, das Schloss der Fahrertür aufzuhebeln. Weil dies scheinbar misslang, schlugen sie die Seitenscheibe ein um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Allerdings war im Fahrzeug selbst nichts, was für einen Diebstahl interessant war. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1000 Euro angegeben.

