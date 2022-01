Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gefährliche Körperverletzung, VU-Pers, Fahrzeugdiebstahl

Aalen

Heubach: Mit Messer attackiert - Täter gefasst Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, kam es bei der Sporthalle der Realschule in Heubach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Zwei Jugendliche griffen einen 15-jährigen aus einer Jugendgruppe grundlos an. Die beiden schlugen zunächst auf diesen ein. Als ihm ein 14-jähriger aus der Gruppe zu Hilfe kommen wollte, wurde dieser ebenfalls verprügelt. In der Folge zog einer der beiden Angreifer ein Messer. Ein weiterer 15-jähriger aus der Jugendgruppe, der ebenfalls zu Hilfe eilen wollte, wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die beiden Angreifer zu Fuß in ein angrenzendes Wohngebiet. Sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen unter zu Hilfenahme eines Polizeihubschraubers führten schließlich zum Ergreifen der beiden Täter. Die drei Verletzten kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Lauchheim: Gegen Baum geprallt - leicht verletzt Am Sonntagvormittag, gegen 08:20 Uhr, befuhr eine 45-jährige Mercedes A-Klasse Fahrerin die Landesstraße von Hülen in Richtung Waldhausen. Im dortige Waldstück kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Iggingen: Quad und Leichtkraftrad gestohlen Am Sonntagvormittag, gegen 08:20 Uhr, stellten die Eigentümer eines orangefarbenen Quads der Marke KTM fest, dass dieses nicht mehr an seinem Stellplatz unter einer Plane in der Sonnenrainstraße befand. Offensichtlich wurde es im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Vorabend und 6 Uhr am Sonntagmorgen entwendet. Der Wert des Quads liegt bei etwa 4000 Euro. Zu einem weiteren Diebstahl kam es im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr in der Gümpelesgasse. Dort entwendeten die unbekannten Täter ein Leichtkraftrad der Marke SSM im Wert von etwa 1000 Euro. Wer zu den beiden Fahrzeugdiebstählen Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

