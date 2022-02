Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Handgemenge nach Ladendiebstahl - Polizei sucht helfenden Zeugen ++ Seevetal/Hittfeld - Drei Ladendiebe vorläufig festgenommen ++ Buchholz - Nach Hinweis auf Maskenpflicht beleidigt ++ u.w.M.

Tostedt (ots)

Handgemenge nach Ladendiebstahl - Polizei sucht helfenden Zeugen

Gestern, 09.02.2022, kam es im Rewe-Markt an der Straße Zinnhütte zu einem Diebstahl von Tabakwaren. Gegen kurz nach 20 Uhr wurde der Dieb von Mitarbeitern angesprochen. Der 39-jährige Täter händigte das Diebesgut zwar wieder aus, ergriff aber vor Feststellung seiner Personalien die Flucht. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter folgten dem Dieb und stoppten ihn auf dem Parkplatz. Dort entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf sich alle drei leicht verletzten. Als ein Kunde auf die Situation aufmerksam wurde, griff er helfend ein. So gelang es, den 39-Jährigen zu fixieren.

Als wenig später die Polizei eintraf, hatte der Zeuge den Parkplatz bereits verlassen. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Tostedt in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet 04182 404270.

Seevetal/Hittfeld - Drei Ladendiebe vorläufig festgenommen

Insgesamt vier Männer waren an einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl im Aldi-Markt an der Straße Am Göhlenbach am Mittwoch, 9. Februar 2022, beteiligt. Gegen 11:45 Uhr hatten drei von ihnen den Markt betreten. Der vierte hatte zur Fluchtvorbereitung vermutlich die Eingangstür offengehalten. Im Laden versuchten zwei der Täter den dritten vor Blicken abzuschirmen, damit dieser ein Laptop im Wert von 600 EUR an sich nehmen konnte. Der Diebstahl wurde jedoch bemerkt, so dass ein Mitarbeiter sofort die Verfolgung aufnahm. Der Mann konnte einen 35-jährigen Täter auf dem Parkplatz stellen und festhalten.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach den weiteren Tätern. Im Zuge dieser Fahndung konnten in zwei 27-jährige Männer vorläufig festgenommen werden. Der vierte Mittäter konnte flüchten. Die drei Festgenommen wurden mit zur Dienststelle genommen. Gegen sie wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Buchholz - Nach Hinweis auf Maskenpflicht beleidigt - Polizei sucht Opfer und Zeugin

Die Polizei sucht eine Frau, die gestern, 9.2.2022, von zwei Männern beschimpft und beleidigt worden ist. Gegen 10:20 Uhr hatte die Frau eine Polizistin angesprochen und ihr geschildert, dass zwei Männer, davon hatte einer einen Kinderwagen geschoben, sie beschimpft und beleidigt hätten, nachdem sie die beiden aufgefordert hatte, eine Maske aufzusetzen. Die Beamtin konnte die beschriebenen Männer am Ende der Poststraße stoppen. Auch gegenüber der Beamtin zeigten sie sich sehr aufgebracht und aggressiv. Letztlich konnten die Personalien der beiden festgestellt werden. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Beleidigung und wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt eingeleitet. Die betroffene Frau und eine Zeugin hatten sich allerdings zwischenzeitlich entfernt. Sie werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/A7 - Bei Zusammenstoß Tank verloren

Auf der A7, zwischen der Anschlussstelle Ramelsloh und dem Horster Dreieck, kam es gestern, 9.2.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:25 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann mit seinem VW Golf vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte seitlich mit dem Sattelzug eines 42-jährigen Mannes. Der Golf prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der Tank der Zugmaschine riss durch den Zusammenstoß ab und schleuderte über die Fahrbahn. Dabei ergossen sich rund 100 Liter Dieselkraftstoff über den Asphalt. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Norden mussten für die Reinigungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 EUR.

