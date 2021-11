Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots)

Ein Pkw und ein E-Scooter sind sich am Dienstagnachmittag in der Meuthstraße in die Quere gekommen. Die Roller-Fahrerin wurde dabei verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die junge Frau mit dem Elektroroller auf dem Gehweg der Lauterstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße unterwegs. Als sie kurz nach 15 Uhr die Meuthstraße queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW Cooper Countryman, der in der Meuthstraße in Richtung Lauterstraße fuhr.

Durch die Kollision stürzte die 23-jährige Scooter-Fahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie klagte anschließend über Schmerzen am Rücken sowie im Fuß. An Roller und Pkw entstanden leichte Sachschäden. |cri

