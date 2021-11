Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bargeld ist für Diebe interessant

Kaiserslautern (ots)

Leider ziemlich viel Bargeld ist Taschendieben am Dienstag im Stadtgebiet in die Hände gefallen. Die Unbekannten hatten sich in einem Supermarkt am Fackelrondell an eine Frau herangepirscht und ihr unbemerkt die Geldbörse aus der umgehängten Tasche gezogen. - Damit erbeuteten die Diebe 400 Euro Bargeld, eine Bankkarte sowie einen Ausweis.

Erst als sie kurz nach 13 Uhr an der Kasse ankam, stellte die 63-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da ist. Wann und wo die Täter zugegriffen hatten, konnte die Frau nicht sagen. Es war ihr niemand aufgefallen.

Ein Tipp: Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. Tragen Sie am besten keine hohen Geldbeträge mit sich herum. Machen Sie es potenziellen Dieben so schwer wie möglich, an Ihr Geld oder Ihre Wertsachen zu kommen - das heißt: Taschen immer verschließen und am besten mit dem Verschluss zur Körperseite hin tragen. Wenn möglich, stecken Sie Geldbörsen in Innentaschen Ihrer Kleidung. |cri

