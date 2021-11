Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall beim Anfahren

Kaiserslautern (ots)

In der Kottenschanze hat es am Montagmittag gekracht. Gegen 12 Uhr stießen hier ein Pkw und ein Transporter zusammen. Eine Frau zog sich dabei Verletzungen zu.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen stand die 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat Arosa am Fahrbahnrand und wollte gerade losfahren - beim Anfahren übersah sie jedoch den von hinten heran nahenden Mercedes Sprinter und stieß seitlich gegen ihn.

Bei der Kollision riss am Seat die Fronstoßstange ab und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Dieser Pkw wurde ebenso wie der Sprinter leicht beschädigt; am Seat entstanden jedoch so starke Schäden, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin verletzte sich an der Hand. |cri

