Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070221-0085: Einbrecher stehlen Schmuck

Wiehl (ots)

Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster sind Unbekannte am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Eichhardtstraße eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag (6. Februar) durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie im Schlafzimmer. Hier entwendeten sie diverse Schmuckstücke.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell