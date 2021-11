Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Lina-Pfaff-Realschule

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in die Lina-Pfaff-Realschule eingebrochen. Die Diebe drangen vermutlich zwischen spätem Sonntagabend und Montagmittag in die Schule ein. Sie durchsuchten Klassenräume, das Sekretariat und das Lehrerzimmer. Die Einbrecher brachen Schränke und diverse Behälter auf. Die Einbrecher stahlen Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtiges im Bereich der Friedrichstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell