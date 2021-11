Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 29-Jährige braucht Hilfe

Kaiserslautern (ots)

Beinah bis zur Bewusstlosigkeit hat sich eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Montag getrunken. Passanten fanden die Frau am Nachmittag in der Gottfried-Kinkel-Straße, wo sie hilflos am Boden lag. Offenbar war sie gestürzt.

Nachdem die 29-Jährige zunächst vom Rettungsdienst versorgt wurde, konnte sie einen Atemalkoholtest durchführen; demnach hatte sie einen Pegel von 3,75 Promille.

Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass es erst am Vorabend einen Polizeieinsatz gegeben hatte, weil die Frau in stark alkoholisiertem Zustand mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten war.

Da die 29-Jährige offensichtlich hochprozentigen Alkohol konsumierte und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde sie in eine Fachklinik gebracht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell