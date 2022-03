Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen und einen Tresor aufgeflext - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag (26./27.03.2022) in eine Gaststätte an der Königstraße eingebrochen und haben eine hohe Geldsumme erbeutet. Unbekannte Täter hebelten zwischen 21.30 Uhr und 09.30 Uhr eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Gaststätte. Sie stahlen aus einer Kasse und einer aufgehebelten Schublade mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend flexten sie einen Tresor auf, in dem sich über Zehntausend Euro Bargeld befunden haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell