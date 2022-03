Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In zwei Fahrzeuge eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (25.03.2022) in zwei Fahrzeuge im Krokodilweg eingebrochen. Die Täter schlugen in der Zeit von 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr die Beifahrerscheibe eines Mercedes ein und stahlen daraus eine leere Zigarettenschachtel sowie Schriftstücke. Das Fahrzeug war auf Höhe der Hausnummer 35 geparkt. Bei einem VW Golf, welcher auf Höhe der Hausnummer 39 stand, schlugen die Unbekannten das hintere linke Fenster ein und erbeuteten von der Rücksitzbank einen Rucksack der Marke Jack Wolfskin im Wert von zirka 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell