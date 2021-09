Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hecke beschädigt: Polizei sucht BMW-Fahrer

Rahden (ots)

Ein unbekannter BMW-Fahrer hat am vergangenen Samstag, 11. September, in der Ringstraße in Rahden-Kleinendorf eine Hecke beschädigt. Laut Zeugenangaben kam es am Morgen gegen 7 Uhr beim Rangieren zu dem Unfall.

Der Fahrer soll anschließend die Wohnsiedlung in Richtung der Lange Straße verlassen haben. Da bisherigen Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats aus Lübbecke ergebnislos verliefen, hoffen die Polizisten auf Zeugenhinweise zu dem BMW-Fahrer. Diese werden erbeten unter Telefon (05741) 2770.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell