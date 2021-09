Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin Schmuck entwendet

Minden (ots)

Eine Bewohnerin einer Senioren- und Pflegeeinrichtung wurde am Dienstagnachmittag das Opfer eines Trickbetruges. Der Gauner hatte vorgegeben, die Wohnung aufgrund eines Wasserrohrbruches überprüfen zu müssen.

Der Unbekannte suchte zunächst kurz nach 16 Uhr die Wohnung einer Seniorin (90) in der Brühlstraße auf. Hier scheint es ersten Erkenntnissen nach nicht zu einem Diebstahl gekommen zu sein. Anschließend klingelte er bei der 91-Jährigen und gab sich als Monteur aus. Im Rahmen der sogenannten Kontrolle suchte er unter anderem das Schlafzimmer auf. Dabei gelang es ihm in einem unbeobachteten Moment diversen Schmuck an sich zu nehmen. Dies bemerkte die Frau kurz nachdem der Täter die Räumlichkeiten verlassen hatte. Die beiden Frauen schätzen den Gauner auf circa 35 bis 40 Jahre. Der akzentfrei Deutsch sprechende wird bei einer Größe von rund 180 Zentimeter als schlank beschrieben. Bekleidet war er mit schwarzen T-Shirt und Hose.

Hinweise an die Ermittler der Mindener Kriminalpolizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell