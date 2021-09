Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Lexus SUV gestohlen

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Karlstraße ein Pkw der Marke Lexus, Modell RX450H, von einem Privatgrundstück entwendet. Gegen 04:40 Uhr vernahm ein Anwohner das Piepen des Pkw und einen startenden Verbrennungsmotor. Der Mann begab sich umgehend auf die Straße, konnte den entwendeten Pkw jedoch nur noch in die Straße "Auf dem Kampe" abbiegen sehen. Der braune Lexus wurde erstmalig im Dezember 2017 zugelassen und verfügt über eine Anhängerkupplung. Geführt wurde das Fahrzeug zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen "OS-HH 3300". Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Pkw geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell