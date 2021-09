Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dachstuhlbrand in Dankersen

Minden (ots)

Zu einem Schwelbrand wurden am Mittwochvormittag Polizei und Feuerwehr in die Leinestraße beordert. Hier hatte ein Passant aus dem Dachstuhl austretende Rauschschwaden beobachtet und die Bewohner verständigt. Diese alarmierten anschließend die Rettungskräfte. Eine bewusstlose Frau wurde in der Dachgeschosswohnung von Einsatzkräften der Feuerwehr aufgefunden und geborgen. Nach notärztlicher Behandlung führte man die 60-Jährige mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zu. Ersten Ermittlungen zufolge liegen keine Erkenntnisse für eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Gegen Viertel vor Elf ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Beamten von Polizei und Feuerwehr eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl erkennen. Von den drei Gemeldeten trafen die Einsatzkräfte zwei vor dem Haus an. Darüber hinaus gab es Hinweise, dass sich die fehlende Bewohnerin im Haus befand. Daher durchsuchte die Feuerwehr mit schwerem Gerät die betroffene Wohnung. Vorsorglich alarmierte man einen Rettungshubschrauber. Der auf dem Sportplatz in der Olafstraße gelandete Christoph 13 konnte später aus dem Einsatz entlassen werden. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell