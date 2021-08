Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verhaltensauffälliger Mann beißt Polizeibeamten in die Wade

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 14.08.2021 fiel ein 23-Jähriger gegen 2.20 Uhr im Bereich des Rathausplatzes zum ersten Mal auf, als er sich einem Polizeifahrzeug des Polizeipräsidiums Einsatz in den Weg stellte und dieses an seiner Weiterfahrt hinderte. Trotz mehrfacher Aufforderung machte der junge Mann den Weg nicht frei und musste schließlich von den Beamten zur Seite geschoben werden.

Nachfolgend lies er sich auf den Boden fallen, behauptete von den Beamten geschlagen worden zu sein und forderte umgehend einen Arzt, welcher vor Ort kommen soll.

Der Mann, welcher bäuchlings in der Rathausgasse lag schrie lautstark und gab an, dass sein Bein gebrochen sei. Da er sich nicht beruhigen konnte, wurde der Rettungsdienst angefordert. Hinzugezogenen Beamten des Polizeirevier Freiburg-Nord verweigerte er ebenfalls die Angabe seiner Personalien und sprang während den weiteren Abklärungen, noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes plötzlich auf und verließ die Örtlichkeit.

Einige Zeit später erschien der alkoholisierte Mann beim Polizeirevier Freiburg-Nord und provozierte die diensthabenden Beamten derart, dass er den Dienstbetrieb störte und ihm ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Da er diesem nicht freiwillig nachkam, wurde er letztendlich in Gewahrsam genommen.

Bei der Gewahrsamnahme leistete er heftigen Widerstand und biss einen eingesetzten Beamten in die Wade.

Weitere Ermittlungen dauern an.

