Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Neun Autos in der Nacht zum Samstag aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-West (ots)

An insgesamt neun Fahrzeugen wurden in der Nacht zum Samstag die Seitenscheiben eingeworfen. Offenbar hatten es Diebe auf die im Innern aufbewahrten Wertsachen abgesehen, machten aber keine nennenswerte Beute. Dennoch schlägt ein Aufbruchschaden von mehreren Tausend Euro zu Buche.

Betroffen waren vier Autos in der Steubenstraße, zwei in der Rheinstraße, weitere zwei in der Nibelungenstraße und eines in der Stößerstraße.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Ralf Minet, Pressestelle

