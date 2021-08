Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Frau tätlich angegangen

Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag, gegen 03.45 Uhr, hielt sich eine 18-jährige Frau als Passantin im Bereich der Hirschstraße, zwischen der Amalien- und Sophienstraße, auf. Es näherte sich ihr dann ein bislang unbekannter Mann von hinten und zog die junge Frau in den Flur bzw. die Einfahrt eines dortigen Anwesens. Der unbekannte Angreifer hob der Geschädigten dabei mit einer Hand den Mund zu und packt sie mit der anderen Hand am Oberkörper. Der Frau gelang es dann sich durch Beißen und Tritte zu befreien und nach draußen auf die Hirschstraße zu flüchten. Der Täter ging daraufhin auf der Hirschstraße in Richtung Sophienstraße flüchtig. Was der unbekannte Mann letztlich beabsichtigte ist nicht klar, er konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: Ca. 25 Jahre, arabisches Erscheinungsbild, Dreadlocks, schwarzes Oberteil, rote Jacke, kurze Jeanshose. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/6663311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

