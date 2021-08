Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - 63-jähriger Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 63-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Kreisstraße 3571 so schwer verletzt, dass er mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der BMW-Fahrer gegen 09.55 Uhr auf der Kreisstraße 3571 von Neuenbürg in Richtung Oberöwisheim unterwegs. Am Ende einer langgezogenen, unübersichtlichen Rechtskurve sei von außerhalb der Fahrbahn eine 62-jährige Mercedes-Benz Fahrerin auf die Kreisstraße 3571 eingefahren. In der Folge prallte der BMW-Fahrer gegen die linke Fahrzeugseite und stürzte über den Pkw auf die Fahrbahn. Der Streckenbereich zwischen Neuenbürg und Oberöwisheim musste bis gegen 11.35 Uhr gesperrt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro.

