Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine Streife wurde am Donnerstag gegen 13.50 Uhr zu Streitigkeiten in der Seiterichstraße gerufen. Ein beteiligter 32-Jähriger verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien und leiste bei der anschließenden vorläufigen Festnahme erheblichen Widerstand. Mit Unterstützung durch eine zweite Streife konnten ihm Handschließen angelegt werden. Während den Widerstandshandlungen bespuckte er die Beamten. Der 32-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nach einer Blutentnahme und Durchführung der weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

