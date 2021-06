Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehuder Polizei sucht Zeugen für versuchte sexuelle Nötigung

Stade (ots)

Am Dienstag, den 15.06. kam es gegen 23:00 h in Buxtehude im Tunnelweg zu einer versuchten sexuellen Nötigung.

Zu der Zeit war dort eine 20-jährige junge Frau auf dem Weg nach Hause, als sich ihr ein bis unbekannter männlicher Täter im Alten Postweg, unmittelbar an der Einmündung zum Tunnelweg näherte, sie an den Straßenrand zog und dort gezielt am Körper anfasste. Das Opfer konnte sich in dem anschließenden Gerangel mit einem Biss in die Hand des Unbekannten aus dessen Griff befreien und flüchten.

Der Täter ließ von der 20-Jährigen ab und flüchtete seinerseits in unbekannte Richtung.

Der dunkel bekleidete Unbekannte wird als ca. 180 cm groß und ca. Ende 20 Jahre alt beschrieben.

Zeugen, die den Vorfall oder den mutmaßlichen Täter beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Pol8izeikommissariat zu melden.

