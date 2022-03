Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (28.03.2022) Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 27 durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 18.15 Uhr und 20.00 Uhr den Verkehr auf Höhe der Anschlussstelle Fasanenhof in Richtung Degerloch. 27 Verkehrsteilnehmer überschritten dabei die Höchstgeschwindigkeit von 80 Km/h. Sechs von ihnen müssen neben einem empfindlichen Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Ein Verkehrsteilnehmer war mit 145 Km/h unterwegs, ein weiterer mit 143 Km/h.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell