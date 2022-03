Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ascherode: Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten - zwei Personen verletzt - Polizei ermittelt

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ascherode

Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten und verletzten Personen Tatzeit: 27.03.2022, 22:44 Uhr Am gestrigen Abend kam es im und vor einem Wohnhaus "Am Keil" zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen aus zwei Gruppen. Im Rahmen der Streitigkeiten wurden mindestens zwei Personen verletzt. Angefangen hatte die Auseinandersetzung offensichtlich durch den Streit zwischen einem 22-Jährigen und einem 23-Jährigen Schwalmstädter, an dem sich dann weitere Personen beteiligten. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt der 22-Jährige Schnittwunden am Rücken und eine Verletzung an der Hand. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Händen. Zwei Pkws wurden mit einem Dekorations-Säbel beschädigt. Zurzeit steht der Sachverhalt nicht genau fest. Die Polizei in Schwalmstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell