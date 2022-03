Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 26.03.2022, 13:00 Uhr bis 27.03.2022, 14:30 Uhr In ein Wohnhaus in der Spieskappeler Straße brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Die Täter brachen ein Fenster des Wohnhauses auf und stiegen anschließend in die Räume ein. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Die Täter verließen das Haus durch eine zuvor geöffnete Terrassentür. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

