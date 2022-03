Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Unbekannte Einbrecher stehlen Bargeld und Rauchutensilien aus Bar

Homberg (ots)

Spangenberg

Einbruch in Shisha-Bar Tatzeit: 26.03.2022, 01:30 Uhr bis 06:21 Uhr In eine Shisha-Bar in der Langen Gasse brachen unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen ein und stahlen ein Mobiltelefon, zwei Geldbörsen und Rauchutensilien. Die Täter brachen ein rückseitiges Fenster des Hauses auf und stiegen hierdurch in die Räumlichkeiten der Bar ein. Hier brachen sie eine Kasse auf und stahlen daraus zwei Geldbörsen mit Bargeld. Aus zuvor aufgebrochenen Schubladen stahlen sie ein Samsung-Mobiltelefon sowie ca. 80 E-Zigaretten Pods der Marke AUPO. Zudem versuchten die Täter noch einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

