Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen- Süd (ots)

Am 06.11.2021, kurz nach 03 Uhr, wurde in der Mundenheimer Straße ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dem bereits beim Annähern an das Fahrzeug mehrere Dosen Jack Daniels-Cola gesichtet werden konnten. Bei dem anschließenden Atemalkoholtest wurden bei dem 42-jährigen Ludwigshafener Fahrzeugführer 0,85 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, der Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell