Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leicht verletzt nach Unfall

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am 06.11.2021 kam es in den frühen Morgenstunden in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Der 22-jährige Unfallverursacher hatte beim Abbiegen in die Raschigstraße den entgegenkommenden Roller übersehen, so dass es zum Unfall kam. Hierbei wurde der Fahrer des Rollers leicht verletzt und musste mit Schmerzen im linken Knie vom Rettungsdienst in die BGU verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell