POL-HR: Unbekannte stehlen Baggerschaufeln von Baustelle

Homberg (ots) - Knüllwald-Remsfeld Einbruch in Schule Tatzeit: 18.03.2022, 16:00 Uhr bis 20.03.2022, 10:55 Uhr Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro verursachten unbekannten Täter bei einem Einbruch in eine Schule im Knüllweg. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Schulgebäude. In zwei Klassenräumen versuchten die Täter erfolglos die Beamer von der Decke zu reißen. Weiterhin beschmierten ...

