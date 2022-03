Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld: Hoher Sachschaden bei Schuleinbruch

Homberg (ots)

Knüllwald-Remsfeld

Einbruch in Schule Tatzeit: 18.03.2022, 16:00 Uhr bis 20.03.2022, 10:55 Uhr Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro verursachten unbekannten Täter bei einem Einbruch in eine Schule im Knüllweg. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Schulgebäude. In zwei Klassenräumen versuchten die Täter erfolglos die Beamer von der Decke zu reißen. Weiterhin beschmierten sie Einrichtungsgegenstände mit Farbe und durchsuchten die Schränke in den Klassenräumen. Es wurden die Glaselemente von zwei Außentüren sowie einem Kellerfenster am Gebäude durch Einschlagen beschädigt bzw. zerstört. Zudem wurde im Flurbereich im ersten Obergeschoss ein Feuerlöscher entleert. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

