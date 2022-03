Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald: Unbekannte Täter brechen Geldautomaten an Autobahnraststätte auf

Homberg (ots)

Knüllwald

Geldautomat an Rasthof der A 7 aufgebrochen Tatzeit: 20.03.2022, 21:00 Uhr - 21.03.2022, 05:30 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Autobahnrastanlage "Hasselberg West" an der A 7 auf und stahlen das enthaltene Bargeld. Eine Mitarbeiterin der Raststätte bemerkte heute Morgen, dass der Geldautomat, welcher sich am Hintereingang de Raststätte befindet, aufgebrochen wurde. Die Täter begaben sich an der zur Tatzeit geschlossenen Raststätte zum rückseitigen Geldautomaten. Diesen brachen sie mit unbekannten Werkzeugen auf und stahlen das enthaltene Bargeld. Der Automat wurde hierbei komplett zerstört, die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell