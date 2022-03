Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Mehrere unbekannte Täter rauben das Mobiltelefon eines 17-Jährigen

Homberg (ots)

Gudensberg

Raub eines Mobiltelefons Tatzeit: 17.03.2022, 17:49 Uhr Ein Apple-Handy raubten fünf unbekannte Täter am gestrigen Nachmittag von einem 17-jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Der 17-Jährige befand sich zusammen mit einer Begleiterin auf einer Bank im Bereich Obertor, als sich mehrere Personen näherten. Einer aus der Personengruppe junger Männer forderten den 17-Jährigen auf, ihm zu folgen. In einer dunkleren Gasse wurde der 17-Jährige aufgefordert seine Taschen zu leeren. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam wurde er mehrmals geschlagen und die Täter gelangten an das I-Phone des 17-Jährigen. Von dem Haupttäter ist folgende Beschreibung bekannt: Er ist ca. 17 - 18 Jahre alt, ca. 185 -190 cm groß, breit gebaut und hat schwarze kurze Haare. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen, welche im Krankenhaus Fritzlar ambulant behandelt wurden. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

