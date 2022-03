Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter brechen drei Pkws auf

Homberg (ots)

Melsungen und Röhrenfurth

Pkws aufgebrochen Tatzeit: 14.03.2022, 18:00 - 15.03.2022, 07:00 Uhr In der vergangenen Nacht wurden in Melsungen und Röhrenfurth vermutlich von den gleichen Tätern insgesamt drei geparkte Pkw aufgebrochen. In der Bahnhofstraße in Melsungen wurden zwei Pkw aufgebrochen. Bei einem Audi wurde die Scheibe der Beifahrertür zerstört und das Fahrzeug durchsucht. Die Täter entwendeten einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und eine Jacke. Der Sachschaden beträgt 400,- Euro. Bei einem blauen VW Polo schlugen die Täter mit einem Stein die die Scheibe der Fahrertür ein und stahlen anschließend einen Werksausweis aus dem Pkw. Der Sachschaden beträgt 300,- Euro. Im "Sonneneck" in Röhrenfurth warfen die Täter die Scheibe der Fahrertür eines Skodas ein und durchsuchten das Fahrzeug. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Der Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

