Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Diebstahl eines Pkw Audi A 6

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Diebstahl eines Pkws Tatzeit: 15.03.2022, 04:10 Uhr In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages stahlen mindestens zwei unbekannte Täter einen grauen Audi A 6 in der Bernhard-Märzdorf-Straße. Die Täter begaben sich zu dem in einer Hofeinfahrt geparkten Audi und stahlen diesen auf nicht bekannte Weise. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen HR-EV 300 und der Zeitwert beträgt 25.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

