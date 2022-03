Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Holzunterstand an Schule durch Feuer beschädigt

Homberg (ots)

Borken

Sachbeschädigung durch Feuer Tatzeit: Freitag, 11.03.2022, 21:30 Uhr bis 12.03.2022, 09:15 Uhr Sachschaden in Höhe von 100,- Euro verursachten unbekannte Täter an einem Holzunterstand auf dem Gelände einer Schule in der Geysostraße. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag begaben sich die Täter zu dem Unterstand auf dem Schulgelände und entzündeten dort den Inhalt eines Mülleimers, welcher an einem Balken des Unterstands angebracht ist. Durch den Brand im Mülleimer wurde auch ein Balken des Unterstandes beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

