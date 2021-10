Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Picher (ots)

Am späten Montagabend kam es auf der Landesstraße 04 zwischen Picher und Bresegard zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger deutscher Fahrzeugführer kam aus noch unbekannter Ursache mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Verkehrsschild. Durch starkes Gegenlenken versuchte der Fahrer sein Fahrzeug wieder auf die Straße zu steuern, woraufhin sich der PKW überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei beim 26-jährigen einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille fest. Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den Fahrer erstattet. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

