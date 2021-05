Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall - eine Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Hebewerkstraße kam es am Samstag, gegen 15.20 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 40-jährige Beifahrerin aus Castrop-Rauxel leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Mann aus Münster fuhr mit seinem Auto auf der Hebewerkstraße vor einem 50-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr der 50-Jährige dem 55- Jährigen, zwischen der Kurzen Straße und dem Kirchplatz, von hinten auf. Die Beifahrerin des 50-Jährigen wurde in Folge dessen leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

