Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin bei Unfall auf Parkplatz leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Samstag (13 Uhr) verletzte sich eine 32-jährige Recklinghäuserin leicht bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Theodor-Körner-Straße. Die Fußgängerin stieß mit dem Auto eines 54-Jährigen Dortmunders zusammen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Sachschaden ist nicht ersichtlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell