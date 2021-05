Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Drei beteiligte Fahrradfahrer in Fußgängerzone - zwei leicht Verletzte

Recklinghausen (ots)

Auf der Hermannstraße begegneten sich am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, drei Fahrradfahrer in der Hertener Fußgängerzone. Zwei Beteiligte verletzten sich in Folge einer Kollision leicht. Ein 40-jähriger Mann aus Gelsenkirchen fuhr auf der Hermannstraße in Richtung Rathaus und stieß dabei mit einer 58-jährigen Fahrradfahrerin aus Herten im Begegnungsverkehr zusammen. Nebst der 58-Järhigen kam ihm noch ein 65-jähriger Hertener auf seinem Fahrrad entgegen. Dieser blieb jedoch unverletzt. Die 58-Jährige und der 40-Jährige erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen, wobei der 40-Jährige noch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Ein Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell