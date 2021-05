Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl:

An der Hülsstraße brachen unbekannte Täter, in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen, in ein Geschäft ein. Sie schlugen ein Fenster ein, betraten das Geschäft und hebelten dort noch eine weitere Metalltür auf. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Die Unbekannten flüchteten unerkannt vom Tatort.

An der Lerchenstraße hebelten Unbekannte die Terrassen eines Wohnhauses auf. Sie durchsuchten das Erdgeschoss des Hauses und verließen den Tatort schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Zur möglichen Beute kann noch nichts gesagt werden. Die Tatzeit liegt am Donnerstag zwischen 09.30 Uhr und 14.35 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

